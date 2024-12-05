Высокий суд Англии запретил ВЭБу обращаться в LCIA с иском к банку Barclays

Таким образом, государственный орган подтвердил свою исключительную компетенцию решать данное дело.
Слушание по вопросу юрисдикции состоялось в Высоком суде в ноябре. ВЭБ утверждал, что требование Barclays о рассмотрении дела в Высоком суде было недействительно, так как вынесенный ранее антиисковой запрет не обязывал госкорпорацию начинать какие-либо разбирательства, кроме арбитража, как указывали материалы из британского суда.
Однако Высокий суд не принял аргументы ВЭБа. Он определил, что антиисковой запрет предназначен для предотвращения начала нового разбирательства в обход применимого арбитражного соглашения, а не для предотвращения спора в рамках такого соглашения.
Желание Barclays перенести спор в Высокий суд может быть связано с тем, что государственный суд предоставляет более широкий арсенал инструментов для процессуального контроля, включая возможность обжалования решений, поясняют эксперты.
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