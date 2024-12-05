Высокий суд Англии запретил ВЭБу обращаться в LCIA с иском к банку Barclays

Слушание по вопросу юрисдикции состоялось в Высоком суде в ноябре. ВЭБ утверждал, что требование Barclays о рассмотрении дела в Высоком суде было недействительно, так как вынесенный ранее антиисковой запрет не обязывал госкорпорацию начинать какие-либо разбирательства, кроме арбитража, как указывали материалы из британского суда.