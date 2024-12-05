ВТБ перенес присоединение БМ-Банка

Форум «Россия зовет!» проходит 4 — 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. В первый день на его полях состоялись макроэкономическая и пленарная сессии: в первой приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина; вторую открыл президент России Владимир Путин. Во второй день форума дискуссии посвящены развитию розничных инвестиций и поиску внутренних источников финансирования.