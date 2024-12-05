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ВТБ перенес присоединение БМ-Банка

Присоединение к ВТБ объединенного БМ-Банка, которое ожидалось в январе и в мае 2024 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на брифинге 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это необходимо для прохождения антициклических надбавок.

«Мы, скорее всего, для прохождения надбавок перенесем присоединение объединенного БМ-Банка и БФКО на более поздний срок», — заявил Пьянов.

Он уточнил, что присоединение объединенного БМ-Банка к ВТБ запланировано на 2026 год. Соответствующее решение уже согласовано.

Форум «Россия зовет!» проходит 4 — 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. В первый день на его полях состоялись макроэкономическая и пленарная сессии: в первой приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина; вторую открыл президент России Владимир Путин. Во второй день форума дискуссии посвящены развитию розничных инвестиций и поиску внутренних источников финансирования.