ВТБ избавится от одного своего крупного актива

Ранее в четверг первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что присоединение к кредитной организации объединенного БМ-Банка и банка «Открытие», которые ожидались в январе и в мае 2024 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. По его словам, это необходимо для прохождения антициклических надбавок.