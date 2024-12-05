ВТБ избавится от одного своего крупного актива

«В этом году, обязательно. Коллеги написали “13 декабря”, я сказал, что “пятница 13-е — плохой день”, но до конца года. Когда пока не могу сказать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Банк покупал ПГК, исходя из оценки в более 200 млрд руб. с учетом долга компании перед кредитной организацией. В соответствии с информацией на сайте логистической компании, предприятие является одним из лидеров рынка грузовых железнодорожных перевозок России, у компании есть вагонный парк в собственности.
Ранее в четверг первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что присоединение к кредитной организации объединенного БМ-Банка и банка «Открытие», которые ожидались в январе и в мае 2024 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. По его словам, это необходимо для прохождения антициклических надбавок.