В России растет спрос на речные круизы

Спрос на круизы среди российских туристов в январе—ноябре 2024 года увеличился на 23%, что отмечено в сервисе бронирования «Круиз. Онлайн». Общий турпоток компании за период навигации составил 52,8 тыс. человек, включая поездки по России и за рубеж. В Fun & Sun также наблюдали рост бронирований на 30% по сравнению с прошлым годом. Компания «Водоходъ» отметила увеличение пассажиропотока на 4,9%, достигнув 155,2 тыс. человек.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин прогнозирует суммарный рост круизного турпотока по России в пределах 8−9% за год, с пассажиропотоком в диапазоне 800−850 тыс. человек. Он считает, что интерес к речным круизам растет вслед за подъемом внутреннего туризма, особенно по европейской части России, — по Волге и Дону. Fun & Sun отмечает рост числа маршрутов комфортной продолжительности 3−7 дней и увеличение предложений путешествий по Енисею, Байкалу, Лене и маршруту «Московская кругосветка».
Средняя стоимость проданной каюты по данным «Круиз. Онлайн» составила 119,4 тыс. руб., увеличившись на 11% год к году. Значительный рост отмечен в категории премиум — на 21%, стандартные каюты подорожали на 16%. В Fun & Sun рост цен на круизы составил 5−7%. Морские круизы стоят дороже, средняя стоимость таких поездок составила 264 тыс. руб., при этом число бронирований на международные направления выросло в два с половиной раза.
В зарубежных маршрутах востребованы маршруты по Азии с отправлением из Китая, посещение Японии, а также круизы из Сочи в Турцию и маршруты по Персидскому заливу. Рост продаж круизов в Египет и по Средиземному морю фиксируется в летние месяцы. Ранее бронирование круизов на 2025 год увеличилось на 10%, пользовались популярностью стандартные маршруты внутри страны. В «Водоходъ» зафиксировали увеличение продаж на 2025 год на 17%.
Сергей Ромашкин отмечает, что для поддержания темпов роста на круизном рынке необходимо появление десяти новых судов в год. В 2024 году новых судов не добавилось, что может ограничивать рост рынка. В «Круиз. Онлайн» надеются на продолжение позитивного тренда на международных направлениях и адаптируют свои предложения для россиян, в том числе с переводом информации на русский язык.
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