В России растет спрос на речные круизы

Эксперты рынка, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что с введением новых туристических маршрутов российские путешественники начали проявлять больший интерес к круизам. В этом году спрос на круизы увеличился на 23−30% по сравнению с прошлым годом. Внутри страны рост составляет 8−9%, в то время как на международных направлениях аналитики отмечают более чем двукратное увеличение спроса. Однако в следующем году развитие этого сегмента будет ограничиваться дефицитом предложения.