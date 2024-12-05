В России подешевела аренда квартир

Во всех городах отмечается рост предложения съемного жилья, что способствовало снижению цен на аренду. В среднем по миллионникам экспозиция арендной недвижимости увеличилась на 15,3% относительно октября. Больше всего число сдаваемых лотов за месяц выросло в Ростове-на-Дону (+37,7%), Воронеже (+31,7%), Челябинске (+27,4%), Красноярске (+26,2%) и Краснодаре (+25,5%). В Москве предложение выросло на 19,3%, в Санкт-Петербурге — на 10,8%. Увеличение экспозиции связано не только с переходом «вчерашних» новостроек, купленных во время ипотечного бума по низким ставкам по кредитам, в сегмент аренды, но и переориентацией части собственников с продажи вторичной квартиры на ее сдачу.