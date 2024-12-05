В РФ может появиться новый тип жилья для студентов и сотрудников вузов

«Минобрнауки России рассматривает возможность введения нового типа жилья для обучающихся и сотрудников вузов. Речь идет о дополнении уже существующего жилищного фонда (общежитий), а не о его замене. Новый тип жилья предполагает более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости», — говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства добавили, что на сегодняшний день определяется правовой режим этого нового типа жилья. О том, какое это будет жилье, не уточняется.
В июле глава министерства Валерий Фальков сообщал, что Минобрнауки поддерживает введение правового статуса для жилья, отличного от общежитий, которое будет рядом с университетами и дешевле, чем аренда квартиры.