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В РФ может появиться новый тип жилья для студентов и сотрудников вузов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рассматривает возможность введения нового типа жилья для студентов и сотрудников университетов, который предполагает более комфортные условия с сохранением доступной стоимости. При этом речь не идет о замене общежитий, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Минобрнауки России рассматривает возможность введения нового типа жилья для обучающихся и сотрудников вузов. Речь идет о дополнении уже существующего жилищного фонда (общежитий), а не о его замене. Новый тип жилья предполагает более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что на сегодняшний день определяется правовой режим этого нового типа жилья. О том, какое это будет жилье, не уточняется.

В июле глава министерства Валерий Фальков сообщал, что Минобрнауки поддерживает введение правового статуса для жилья, отличного от общежитий, которое будет рядом с университетами и дешевле, чем аренда квартиры.