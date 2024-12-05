В Госдуме раскритиковали идею ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом

«Я думаю, что инициатива однозначно не пройдет. Для понимания давайте посчитаем, у нас примерно 42 миллиона пенсионеров, семьи с 10 миллионами деток получают сегодня единое пособие по рождению, воспитанию ребенка в возрасте до 17 лет. Это как раз те семьи, в которых по тем или иным причинам среднедушевой доход составляет сумму ниже прожиточного минимума, они ежемесячно получают поддержку государства в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. А теперь представим себе, если мы 42 миллионам пенсионеров и 10 миллионам россиян дадим по 10 тысяч рублей, сколько нам потребуется на эти цели? При самых скромных подсчетах, вы сами должны понимать, что у нас никаким образом не найдется дополнительно порядка 520 миллиардов», — высказалась депутат.