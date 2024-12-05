В «Дом.РФ» не считают ситуацию в стройотрасли кризисной

Ранее консалтинговая компания «Яков и партнеры» спрогнозировала падение объемов продаж новостроек в 2025 году на 19−35%. В базовом сценарии, по ее данным, продажи могут уменьшиться с 7,5 триллиона рублей в 2023 году до 5,3 триллиона рублей в 2025-м. Также компания допускает, что до 30% девелоперов могут стать убыточными.
«Мы все-таки не считаем ситуацию кризисной, хотя, конечно же, она очень непростая. Мы бы, скорее, сказали, что это некое управляемое сжатие отрасли», — считает Власова.
Она отметила, что 2025 год будет сложным с учетом двузначной ключевой ставки. Ожидается, что продажи новостроек в количественном выражении снизятся в 2025 году на 40−45% относительно 2023 года.
«Весь 2025 год при двузначной ключевой ставке продажи будут оставаться низкими, но мы считаем, что на данный момент предпосылок для какого-то системного кризиса стройки, который может перекинуться на экономику, нет», — резюмировала Власова, добавив, что снижение продаж в связи с завершением льготной массовой ипотеки было ожидаемым, и застройщики успели подготовиться к нему.
Среди мер поддержки застройщиков со стороны государства Власова указала на снижение ставок по проектному финансированию. Она подчеркнула, что застройщик в случае необходимости «может притормозить темпы стройки, синхронизировать строительный цикл с продажами и держать процентную нагрузку на приемлемом уровне».
«Мы видим, что большинство застройщиков так и делают. Средние ставки по проектному финансированию около 8%, что в 2,5−3 раза ниже, чем для других отраслей», — добавила Власова.