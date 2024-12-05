В «Дом.РФ» не считают ситуацию в стройотрасли кризисной

«Весь 2025 год при двузначной ключевой ставке продажи будут оставаться низкими, но мы считаем, что на данный момент предпосылок для какого-то системного кризиса стройки, который может перекинуться на экономику, нет», — резюмировала Власова, добавив, что снижение продаж в связи с завершением льготной массовой ипотеки было ожидаемым, и застройщики успели подготовиться к нему.