Турпоток иностранцев в РФ может вернуться на доковидный уровень в 2025 году

«Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Санкт-Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем. Для этого как раз и ведем всю работу по либерализации визового режима со многими странами», — сказал он в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».
Глава департамента рассказал, что Россия работает над либерализацией визового режима в том числе со многими странами Персидского залива. «Это тоже даст дополнительный импульс и вернет нас как минимум на доковидные рельсы. На самом деле, рассчитываем, что мы в скором времени перешагнем тот потолок, который был», — добавил он.
Кондратьев ранее уточнил, что туристический поток иностранцев в Россию в январе — октябре 2024 года вырос почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,5 млн человек.