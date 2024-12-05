Турпоток иностранцев в РФ может вернуться на доковидный уровень в 2025 году

«Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Санкт-Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем. Для этого как раз и ведем всю работу по либерализации визового режима со многими странами», — сказал он в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».