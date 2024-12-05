«Сухой» счет: план выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в 1,5 раза

— Основными трудностями является не сборка самолетов, а производство комплектующих для них, — отметил Андрей Патраков. — В основном это бортовое оборудование, в том числе отечественная система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Ее делают уже более 12 лет и до сих пор она не сертифицирована. В том числе из-за нее затормозилось производства Ту-214, разработанного еще в СССР.