Стало известно, сколько россиян получат новогоднюю премию

Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением KPI) тоже получат далеко не все работники. Только 17% трудоустроенных россиян ожидают такой выплаты в 2024 году. Еще 6% сообщили, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 76% компаний таких выплат в принципе никогда не было.