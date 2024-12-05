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Сечин: золото может снова стать главным конкурентом доллара в мировой торговле

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 5 декабря. /ТАСС/. Продолжение ограничений долларовых расчетов в мировой торговле увеличит возможности применения национальных валют и выработки новых универсальных инструментов. Главным конкурентом доллара в мировой торговле может снова стать золото, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

«Применение доллара в качестве санкционного инструмента — большая ошибка, так как торговля никогда не остановится. От нее зависит как энергобезопасность, так и жизнь в целом. Альтернативы всегда найдутся, — сказал Сечин. — Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов».

Он заметил, что по данным Всемирного совета по золоту, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%. «Решение напрашивается само собой. Для снятия этих рисков с доллара надо прекратить применять его в качестве инструмента санкционного воздействия», — добавил он.