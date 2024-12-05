Сечин: золото может снова стать главным конкурентом доллара в мировой торговле

Он заметил, что по данным Всемирного совета по золоту, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%. «Решение напрашивается само собой. Для снятия этих рисков с доллара надо прекратить применять его в качестве инструмента санкционного воздействия», — добавил он.