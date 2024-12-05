Сечин: совокупная стоимость полезных ископаемых РФ составляет $100 трлн

«Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе. В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира», — заметил он.
По словам Сечина, в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа мира, указал он.
«Считаю необходимым подчеркнуть, что Арктика должна быть полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства, принимая во внимание стратегическое значение этого региона для энергобезопасности всей Евразии», — добавил он.