Сечин считает приемлемой цену нефти Urals в $45−50 за баррель

Очень много зависит и от объема потребления Китая, которое составляет 15,6 млн баррелей в сутки. Сечин напомнил, что сейчас Китай планирует принимать меры стимулирования экономики. «Если это произойдет, то безусловно, потребление в Китае будет расти, и это создаст дополнительные возможности для поставок в Китай», — констатировал он.