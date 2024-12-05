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Сечин считает приемлемой цену нефти Urals в $45−50 за баррель

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 5 декабря. /ТАСС/. «Роснефть» считает приемлемой для себя цену нефти Urals в $45−50 за баррель, она позволяет формировать бюджет производственной программы компании. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.

Источник: AP 2024

«Вот для того, чтобы минимизировать эти риски, для бюджета, для формирования бюджета нашей производительной программы, я бы взял $45−50 за [баррель] Urals», — сказал он.

Сечин также перечислил несколько рисков, которые могут влиять на мировой рынок нефти в 2025—2026 годах. Среди них — рост добычи в США с текущих 13,4 млн б/с на еще 400−600 тыс. баррелей из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания избранного президента США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%, а также процентные ставки.

Также рынок может быть лишен порядка 1 млн баррелей в сутки поставок из Ирана, если санкционное давление на Иран будет усилено. Однако еще 1 млн баррелей в сутки являются резервными у Саудовской Аравии. «Как они будут использованы — тоже серьезный фактор», — заметил Сечин.

Очень много зависит и от объема потребления Китая, которое составляет 15,6 млн баррелей в сутки. Сечин напомнил, что сейчас Китай планирует принимать меры стимулирования экономики. «Если это произойдет, то безусловно, потребление в Китае будет расти, и это создаст дополнительные возможности для поставок в Китай», — констатировал он.

Веронский евразийский экономический форум проходит 5—6 декабря в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ). В этом году тема форума: «Новая архитектура сотрудничества для современной экономики». Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» в сотрудничестве с фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой ОАЭ.