Сечин считает приемлемой цену нефти Urals в $45−50 за баррель

«Вот для того, чтобы минимизировать эти риски, для бюджета, для формирования бюджета нашей производительной программы, я бы взял $45−50 за [баррель] Urals», — сказал он.
Сечин также перечислил несколько рисков, которые могут влиять на мировой рынок нефти в 2025—2026 годах. Среди них — рост добычи в США с текущих 13,4 млн б/с на еще 400−600 тыс. баррелей из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания избранного президента США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%, а также процентные ставки.
Также рынок может быть лишен порядка 1 млн баррелей в сутки поставок из Ирана, если санкционное давление на Иран будет усилено. Однако еще 1 млн баррелей в сутки являются резервными у Саудовской Аравии. «Как они будут использованы — тоже серьезный фактор», — заметил Сечин.
Очень много зависит и от объема потребления Китая, которое составляет 15,6 млн баррелей в сутки. Сечин напомнил, что сейчас Китай планирует принимать меры стимулирования экономики. «Если это произойдет, то безусловно, потребление в Китае будет расти, и это создаст дополнительные возможности для поставок в Китай», — констатировал он.
Веронский евразийский экономический форум проходит