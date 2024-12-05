Сечин призвал двукратно увеличить добычу нефти в мире

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что добычу нефти в мире необходимо увеличить почти в два раза, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран. Об этом он заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Для того, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня “золотого миллиарда”, надо увеличить добычу нефти почти в 2 раза», — сказал он.
Сечин отметил, что сегодня спрос на энергию растет в развивающихся странах, где 750 миллионов человек до сих пор вообще не имеют доступа к электричеству. «При этом в США потребление энергии на душу населения в три с половиной раза превышает среднее потребление на планете и в 10 раз потребление Индии. А спрос на душу населения в Европе превышает этот же показатель в Африке почти в 10 раз», — добавил он.
По его словам, высокая эффективность современной энергосистемы привела к тому, что мировое потребление энергии увеличилось в полтора раза только за последние 20 лет.