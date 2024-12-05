Сечин призвал двукратно увеличить добычу нефти в мире

Сечин отметил, что сегодня спрос на энергию растет в развивающихся странах, где 750 миллионов человек до сих пор вообще не имеют доступа к электричеству. «При этом в США потребление энергии на душу населения в три с половиной раза превышает среднее потребление на планете и в 10 раз потребление Индии. А спрос на душу населения в Европе превышает этот же показатель в Африке почти в 10 раз», — добавил он.