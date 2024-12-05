Сечин назвал возможной цену Brent в $60−65 за баррель в среднесрочной перспективе

Экс-руководитель Международного энергетического агентства и эксперт в области энергетики Нобуо Танака, в свою очередь, отметил, что ждет пика спроса на нефть в мире до 2030 года, однако подчеркнул, что он может быть и раньше в случае быстрого развития электротранспорта в Китае.