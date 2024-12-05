Сечин назвал возможной цену Brent в $60−65 за баррель в среднесрочной перспективе

«$60−65 за баррель — это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Мы должны исходить из стабильности работы и учитывать [риски]. Будет выше — хорошо, но должны готовиться к более взвешенным решениям», — отметил он.
Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз, что цены на нефть в среднесрочной перспективе сложатся на уровне $67 за баррель. При этом банкир не стал уточнять, о какой именно марке нефти он говорил.
В свою очередь, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад отметил, что считает возможной цену в $60−70, а главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх назвал приемлемой стоимость нефти в $60−65.
Экс-руководитель Международного энергетического агентства и эксперт в области энергетики Нобуо Танака, в свою очередь, отметил, что ждет пика спроса на нефть в мире до 2030 года, однако подчеркнул, что он может быть и раньше в случае быстрого развития электротранспорта в Китае.
Сечин также перечислил ряд рисков, которые могут влиять на мировой рынок нефти в 2025—2026 годах. Среди них — рост добычи в США с текущих 13,4 млн б/с на еще 400−600 тыс. баррелей из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания администрации США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%, а также процентные ставки.
Также рынок может быть лишен порядка 1 млн баррелей в сутки поставок из Ирана, если санкционное давление на Иран будет усилено. Однако еще 1 млн баррелей в сутки являются резервными у Саудовской Аравии. «Как они будут использованы — тоже серьезный фактор», — отметил Сечин.
Очень много зависит и от объема потребления Китая, которое составляет 15,6 млн баррелей в сутки. Сечин напомнил, что сейчас Китай планирует принимать меры стимулирования экономики. «Если это произойдет, то, безусловно, потребление в Китае будет расти, и это создаст дополнительные возможности для поставок в Китай», — отметил он.
Веронский евразийский экономический форум проходит
О рисках.