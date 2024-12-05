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Сечин назвал возможной цену Brent в $60−65 за баррель в среднесрочной перспективе

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость нефти Brent может составить порядка $60−65 за баррель в среднесрочной перспективе в случае реализации некоторых рисков. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.

Источник: Reuters

«$60−65 за баррель — это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал. Мы должны исходить из стабильности работы и учитывать [риски]. Будет выше — хорошо, но должны готовиться к более взвешенным решениям», — отметил он.

Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз, что цены на нефть в среднесрочной перспективе сложатся на уровне $67 за баррель. При этом банкир не стал уточнять, о какой именно марке нефти он говорил.

В свою очередь, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад отметил, что считает возможной цену в $60−70, а главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх назвал приемлемой стоимость нефти в $60−65.

Экс-руководитель Международного энергетического агентства и эксперт в области энергетики Нобуо Танака, в свою очередь, отметил, что ждет пика спроса на нефть в мире до 2030 года, однако подчеркнул, что он может быть и раньше в случае быстрого развития электротранспорта в Китае.

Сечин также перечислил ряд рисков, которые могут влиять на мировой рынок нефти в 2025—2026 годах. Среди них — рост добычи в США с текущих 13,4 млн б/с на еще 400−600 тыс. баррелей из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания администрации США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%, а также процентные ставки.

Также рынок может быть лишен порядка 1 млн баррелей в сутки поставок из Ирана, если санкционное давление на Иран будет усилено. Однако еще 1 млн баррелей в сутки являются резервными у Саудовской Аравии. «Как они будут использованы — тоже серьезный фактор», — отметил Сечин.

Очень много зависит и от объема потребления Китая, которое составляет 15,6 млн баррелей в сутки. Сечин напомнил, что сейчас Китай планирует принимать меры стимулирования экономики. «Если это произойдет, то, безусловно, потребление в Китае будет расти, и это создаст дополнительные возможности для поставок в Китай», — отметил он.

Веронский евразийский экономический форум проходит 5—6 декабря в городе Расе-эль-Хайме (ОАЭ). В этом году тема форума: «Новая архитектура сотрудничества для современной экономики». Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» в сотрудничестве с Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой ОАЭ.

О рисках.