Россиянам рассказали о ценах на услуги адвокатов в 2025 году

«Если наши доверители, клиенты, довольны нашей работой, если они нас рекомендуют своим знакомым и друзьям, то стоимость наших услуг будет расти вне зависимости от инфляции, курса валют и так далее. А если доверители недовольны, не рекомендуют и клиентов нет, то какой смысл повышать стоимость услуг? Ее нужно, наоборот, снижать. Поэтому, отвечая на вопрос, подорожают ли услуги адвокатов в 2025 году, скажу, что чьи-то услуги обязательно подорожают. И я думаю, что еще успеют и в 2024 подорожать», — уточнил адвокат.
Вместе с тем, юрист подчеркнул, что отдельные специалисты, напротив, могут снизить стоимость услуг. Он уточнил, что в адвокатской среде не принято обсуждать заработки, даже среди приятельствующих коллег — это считается дурным тоном. Из-за этого, по словам Жорина, сложно говорить о точных расценках.
«Фиксированная оплата зависит от количества времени, которое необходимо будет потратить. Если адвокат востребован и у него мало свободного времени, соответственно, время стоит дороже. Стоимость повышается до тех пор, пока адвокат не чувствует правильного баланса между работой и личной жизнью», — добавил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».