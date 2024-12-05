Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о ценах на услуги адвокатов в 2025 году

Адвокат Сергей Жорин предположил в беседе с NEWS.ru, что цены на услуги юристов могут увеличиться еще до конца текущего года. Эксперт считает, что повышение затронет не всех адвокатов, поскольку гонорар является показателем востребованности отдельных специалистов. В 2025 году, по мнению Жорина, стоимость юридических услуг вырастет еще значительнее.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

«Если наши доверители, клиенты, довольны нашей работой, если они нас рекомендуют своим знакомым и друзьям, то стоимость наших услуг будет расти вне зависимости от инфляции, курса валют и так далее. А если доверители недовольны, не рекомендуют и клиентов нет, то какой смысл повышать стоимость услуг? Ее нужно, наоборот, снижать. Поэтому, отвечая на вопрос, подорожают ли услуги адвокатов в 2025 году, скажу, что чьи-то услуги обязательно подорожают. И я думаю, что еще успеют и в 2024 подорожать», — уточнил адвокат.

Вместе с тем, юрист подчеркнул, что отдельные специалисты, напротив, могут снизить стоимость услуг. Он уточнил, что в адвокатской среде не принято обсуждать заработки, даже среди приятельствующих коллег — это считается дурным тоном. Из-за этого, по словам Жорина, сложно говорить о точных расценках.

«Фиксированная оплата зависит от количества времени, которое необходимо будет потратить. Если адвокат востребован и у него мало свободного времени, соответственно, время стоит дороже. Стоимость повышается до тех пор, пока адвокат не чувствует правильного баланса между работой и личной жизнью», — добавил специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».