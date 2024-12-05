Россиянам рассказали о ценах на услуги адвокатов в 2025 году

«Если наши доверители, клиенты, довольны нашей работой, если они нас рекомендуют своим знакомым и друзьям, то стоимость наших услуг будет расти вне зависимости от инфляции, курса валют и так далее. А если доверители недовольны, не рекомендуют и клиентов нет, то какой смысл повышать стоимость услуг? Ее нужно, наоборот, снижать. Поэтому, отвечая на вопрос, подорожают ли услуги адвокатов в 2025 году, скажу, что чьи-то услуги обязательно подорожают. И я думаю, что еще успеют и в 2024 подорожать», — уточнил адвокат.