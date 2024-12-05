РФ останется крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию в 2025 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Объемы импорта Индией подсолнечного масла в 2025 году незначительно снизятся, при этом Россия сохранит позиции крупнейшего поставщика этого продукта в южноазиатскую республику. Об этом ТАСС сообщил президент Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандип Баджория.
«В целом, объемы импорта Индией подсолнечного масла в следующем году сократятся с нынешних 3,5 млн тонн до 3,2 млн тонн. В следующем году поставки будут немного ниже, так как урожай подсолнечного масла в России ниже. Импорт из России составит 1,6 млн тонн, то есть около 50% от всех объемов поставок», — сказал он. По его прогнозам, Индия также закупит у РФ 200 тыс. тонн соевого масла.
Вместе с тем Баджория указал на возросшие экспортные пошлины на подсолнечное масло в России. «В ноябре они составляли около $29−30. В декабре — около $88,5 за метрическую тонну. Таким образом, цена на российское масло немного выросла», — отметил он. В связи с этим, по его оценке, украинское или аргентинское масло может стать более конкурентоспособным.
В 2023—2024 финансовом году (завершился 31 марта) Индия импортировала около 3,5 млн тонн подсолнечного масла. Основными поставщиками были Россия — 1,12 млн тонн (35,49%), Румыния — 946 тыс. тонн (29,93%), Аргентина — 576 тыс. тонн (18,24%), Украина — 278 тыс. тонн (8,81%), Турция — 180 тыс. тонн (5,71%) и Болгария — 34 тыс. тонн (1%).