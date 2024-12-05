РФ останется крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию в 2025 году

«В целом, объемы импорта Индией подсолнечного масла в следующем году сократятся с нынешних 3,5 млн тонн до 3,2 млн тонн. В следующем году поставки будут немного ниже, так как урожай подсолнечного масла в России ниже. Импорт из России составит 1,6 млн тонн, то есть около 50% от всех объемов поставок», — сказал он. По его прогнозам, Индия также закупит у РФ 200 тыс. тонн соевого масла.