Путин потребовал честно сообщать о лимитах по «семейной ипотеке»

По словам президента граждан не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Из-за этого, пояснил он, в итоге возникло непонимание. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: “Вот мы в силу того-то, того-то… Вот по 2%. Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре”. Ну надо просто честно сказать об этом», — сказал Путин.