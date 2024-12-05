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Путин потребовал честно сообщать о лимитах по «семейной ипотеке»

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нужно подробнее сообщать о наличии у банков лимитов по программе «семейной ипотеки». Об этом он сказал на заседании по нацпроектам.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

По словам президента граждан не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Из-за этого, пояснил он, в итоге возникло непонимание. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать: “Вот мы в силу того-то, того-то… Вот по 2%. Лимит такой-то. Кто хочет, поспешите. Лимит закончится в середине года или в ноябре, декабре”. Ну надо просто честно сказать об этом», — сказал Путин.