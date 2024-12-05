Путин назвал расходы нацпроектов приоритетом для бюджета

«Мы продолжим наращивать производственный потенциал России и тем самым развивать экономику предложения. Будем использовать такие меры поддержки бизнеса, которые способны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг именно в тех отраслях, где это больше всего необходимо», — отметил президент.