Путин назвал расходы нацпроектов приоритетом для бюджета

«Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы. Их мероприятия нужно полностью обеспечивать финансированием. Средства должны выделяться, воплощаться в конкретные проекты, стройки, объекты», — сказал он.
Исполнение нацпроектов с 2019 года глава государства попросил Счетную палату. Ведомство должно будет сделать соответствующие выводы и рекомендации, которые правительство будет учитывать при реализации новых нацпроектов.
Кроме того, Путин заявил, что Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения.
«Мы продолжим наращивать производственный потенциал России и тем самым развивать экономику предложения. Будем использовать такие меры поддержки бизнеса, которые способны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг именно в тех отраслях, где это больше всего необходимо», — отметил президент.
Он назвал переход на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией главным вызовом для российской экономики.
«Я прошу правительство и дальше тонко настраивать нормативное регулирование реального сектора, улучшать регуляторную среду и снимать административные барьеры для производственного бизнеса. Мы постоянно этим занимаемся и видим, постоянно видим, что такая работа, тем не менее, востребована», — добавил российский лидер.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».