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Путин назвал расходы нацпроектов приоритетом для бюджета

Расходы национальных проектов станут приоритетными для федерального бюджета России на предстоящие годы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы. Их мероприятия нужно полностью обеспечивать финансированием. Средства должны выделяться, воплощаться в конкретные проекты, стройки, объекты», — сказал он.

Исполнение нацпроектов с 2019 года глава государства попросил Счетную палату. Ведомство должно будет сделать соответствующие выводы и рекомендации, которые правительство будет учитывать при реализации новых нацпроектов.

Кроме того, Путин заявил, что Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения.

«Мы продолжим наращивать производственный потенциал России и тем самым развивать экономику предложения. Будем использовать такие меры поддержки бизнеса, которые способны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг именно в тех отраслях, где это больше всего необходимо», — отметил президент.

Он назвал переход на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией главным вызовом для российской экономики.

«Я прошу правительство и дальше тонко настраивать нормативное регулирование реального сектора, улучшать регуляторную среду и снимать административные барьеры для производственного бизнеса. Мы постоянно этим занимаемся и видим, постоянно видим, что такая работа, тем не менее, востребована», — добавил российский лидер.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».