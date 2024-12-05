ОПЕК+ выбрал сохранение добровольных сокращений добычи в период зимнего спроса

Эта же причина стала основанием для продления добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года, до конца марта. В интервью телеканалу «Россия-24» Новак отметил, что страны ОПЕК+ отложили постепенный выход из добровольных ограничений, чтобы не дестабилизировать нефтяной рынок в период зимнего низкого спроса. Таким образом, согласно коммюнике, опубликованному на сайте ОПЕК, восстановление добычи нефти запланировано пока в период с апреля 2025 года по конец сентября 2026 года. Однако ОПЕК+ допускает изменения в этом графике, если того потребует ситуация на нефтяном рынке.