ОПЕК+ выбрал сохранение добровольных сокращений добычи в период зимнего спроса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на министерской встрече, которая прошла в четверг в онлайн-формате, приняли ряд решений в отношении планов по добыче нефти, включая продление добровольных сокращений производства несколькими членами альянса для балансировки рынка.
Основным вопросом, который стоял на повестке у стран ОПЕК+ и на котором больше всего спекулировали СМИ перед встречей, — судьба добровольных сокращений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Этих ограничений с начала 2024 года придерживаются восемь стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и Оман.
С октября 2024 года эти страны планировали начать постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу. Однако сначала наращивание производства было отложено до декабря, а затем и до конца 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснял сохранение ограничений ситуацией на нефтяном рынке. Он говорил, что это обусловлено зимним снижением спроса на нефть.
Эта же причина стала основанием для продления добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года, до конца марта. В интервью телеканалу «Россия-24» Новак отметил, что страны ОПЕК+ отложили постепенный выход из добровольных ограничений, чтобы не дестабилизировать нефтяной рынок в период зимнего низкого спроса. Таким образом, согласно коммюнике, опубликованному на сайте ОПЕК, восстановление добычи нефти запланировано пока в период с апреля 2025 года по конец сентября 2026 года. Однако ОПЕК+ допускает изменения в этом графике, если того потребует ситуация на нефтяном рынке.
Россия, в соответствии с графиком, начнет наращивать добычу с апреля 2025 года с уровня в 8,978 млн б/с. Показатель будет постепенно увеличиваться в течение каждого из месяцев. К сентябрю 2026 года добыча вырастет до 9,449 млн б/с, этот уровень страна сохранит до конца декабря 2026 года. Саудовская Аравия также начнет наращивать добычу с апреля с показателя в 8,978 млн б/с, а в сентябре 2026 года она выйдет на добычу в 9,978 млн б/с.
Решения ОПЕК+ по итогам сегодняшней встречи коснулись не только следующего года, но и 2026 года. Так, альянс решил продлить на весь 2026 года утвержденные на 2025 год квоты на добычу нефти. Единственное изменение в этих квотах коснулось ОАЭ — изначально эта страна должна была постепенно увеличить добычу в рамках квоты на 300 тыс. б/с, начиная с января 2025 года. Согласно новому плану, ОАЭ начнут наращивать производство с апреля 2025 года и закончат этот процесс к концу сентября 2026 года.
К ноябрю 2026 года страны ОПЕК+ должны закончить анализ добывающих мощностей каждого участника альянса на основе данных трех независимых источников, чтобы использовать эти данные для определения квот на 2027 год. Министерские встречи ОПЕК+ решено продолжать проводить раз в полгода, а заседания министерского мониторинга — раз в два месяца. Следующая министерская встреча ОПЕК+ назначена на 28 мая 2025 года, а встреча мониторингового комитета — на 3 февраля 2025 года.
Кроме того, несколько стран ОПЕК+ продлили до конца 2026 года решение и о добровольных сокращениях добычи нефти на 1,65 млн б/с. Эта мера действует с весны 2023 года, и она неоднократно продлевалась. До сегодняшнего решения это снижение производства должно было длиться до конца 2025 года.
В ОПЕК+ в этом году оказались три страны, не до конца соблюдавшие обязательства по добровольному сокращению добычи нефти, — Россия, Ирак и Казахстан. Эти страны обязались компенсировать перепроизводство нефти вплоть до конца сентября 2025 года и представляли соответствующие графики в секретариат ОПЕК.
На министерской встрече ОПЕК+ было решено, что эти страны представят обновленные графики до конца 2024 года. А период компенсации продлен до конца июня 2026 года.
Согласно предыдущему графику, Россия должна была компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 480 тыс. б/с, Казахстан — 699 тыс. б/с, а Ирак — 1,44 млн б/с.