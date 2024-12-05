Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,097 трлн рублей

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2024 года в совокупности составили 1,537 трлн рублей. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 ноября размещено 219,5 млрд китайских юаней, 279,6 тонн золота и 1,43 млрд рублей.