Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,097 трлн рублей

Объем ФНБ эквивалентен $121,56 млрд.
На 1 ноября 2024 года объем ФНБ составлял 12,73 трлн рублей.
Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря составил 5,792 трлн рублей (3% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), что эквивалентно $53,76 млрд. Показатель вырос примерно на 344,8 млрд руб. с начала ноября. −0-шлм/бди.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года составила $103,6 млн, что эквивалентно 11,16 млрд рублей.
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2024 года в совокупности составили 1,537 трлн рублей. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 ноября размещено 219,5 млрд китайских юаней, 279,6 тонн золота и 1,43 млрд рублей.