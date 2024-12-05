Новая пятитысячная купюра появилась в шести российских регионах

Ранее, в октябре 2023 года, ЦБ остановил выпуск купюры номиналом в 1000 рублей с обновленным дизайном. Сделать это пришлось на фоне споров, возникших вокруг изображения на ней без креста здания построенного как храм нынешнего музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.