На нацпроекты до 2030 года выделят 40 трлн рублей

«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Еще не менее 13 трлн — привлечь за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство предусмотрело требуемые средства», — сказал он.