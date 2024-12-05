«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Еще не менее 13 трлн — привлечь за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство предусмотрело требуемые средства», — сказал он.
На нацпроекты до 2030 года выделят 40 трлн рублей
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские власти до 2030 года выделят более 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Совете по нацпроектам.