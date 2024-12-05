Министры стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти на начало 2025 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министры стран — участниц ОПЕК+ соберутся в четверг на встречу в формате видеоконференции, чтобы обсудить план добычи нефти, по крайней мере, на начало 2025 года.
Министерские встречи ОПЕК+ сейчас проводятся раз в полгода. Последняя такая встреча состоялась 2 июня в гибридном формате: часть министров принимали участие в мероприятии онлайн, а представители восьми стран, добровольно сокращающих добычу нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, собрались в Эр-Рияде. Декабрьская встреча изначально была назначена на 1 декабря, но затем была перенесена на 5 декабря из-за участия некоторых министров ближневосточных стран в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Кувейте.
Странам ОПЕК+ предстоит традиционно обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также определиться с планами по добыче на следующий год. Особый вопрос на повестке альянса — судьба добровольных сокращений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), которых восемь стран ОПЕК+ придерживаются с начала года. Среди стран, реализующих эту меру, — Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и Оман.
С октября 2024 года эти страны планировали постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу. Однако, как говорил вице-премьер РФ Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке не позволила этого сделать. Он также связывал продление добровольных сокращений с зимним снижением спроса на нефть. Сначала наращивание производства было отложено до декабря, а затем и до конца 2024 года.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что альянс может рассмотреть продление добровольных сокращений на весь первый квартал 2025 года.
Начало заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 14 часов по московскому времени, а общая министерская встреча ОПЕК+ — на 14:30.