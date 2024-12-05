Министры стран ОПЕК+ обсудят план добычи нефти на начало 2025 года

С октября 2024 года эти страны планировали постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу. Однако, как говорил вице-премьер РФ Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке не позволила этого сделать. Он также связывал продление добровольных сокращений с зимним снижением спроса на нефть. Сначала наращивание производства было отложено до декабря, а затем и до конца 2024 года.