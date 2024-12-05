МЭР: экспорт туруслуг в январе — октябре 2024 года вырос до $3,9 млрд

«Растет экспорт услуг. Сейчас это $3,9 млрд за 10 месяцев — это почти 50-процентный рост по сравнению с прошлым годом. То есть те туристы, которые приезжают в Россию, приезжают с более высоким чеком, оставляют тут больше денег. Для нас это, конечно, принципиально важно, как и для любой страны, которая думает о развитии туризма», — сказал он в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».