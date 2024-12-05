МЭР: экспорт туруслуг в январе — октябре 2024 года вырос до $3,9 млрд

«Растет экспорт услуг. Сейчас это $3,9 млрд за 10 месяцев — это почти 50-процентный рост по сравнению с прошлым годом. То есть те туристы, которые приезжают в Россию, приезжают с более высоким чеком, оставляют тут больше денег. Для нас это, конечно, принципиально важно, как и для любой страны, которая думает о развитии туризма», — сказал он в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что проектный комитет одобрил паспорт нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». Его ключевые цели — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% (по итогам 2023 года — 2,8%), числа турпоездок до 140 млн, экспорта туруслуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года ($3,6 млрд).