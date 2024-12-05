Курс биткоина достигал 104 тысяч долларов впервые в истории

Отмечается, что общая капитализация рынка криптовалют за сутки выросла на 1,4%, до 3,82 триллиона долларов. А общий объем торгов цифровыми монетами поднялся выше 480 миллиардов долларов. Объем торгов биткоином за 24 часа составил 150 миллиардов долларов.
Ранее 4 декабря цена первой криптовалюты опускалась к 94,8 тысячи долларов. Но вечером биткоин резко вырос — его стоимость превышала 103 тысячи долларов.
Как пишет РБК, рост биткоина выше психологически важного уровня в 100 тысяч долларов проходит на фоне укрепления доверия к нему в мире и все более благоприятной нормативно-правовой среды в США.
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