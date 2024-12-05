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Курс биткоина достигал 104 тысяч долларов впервые в истории

Утром 5 декабря, в четверг, цена первой криптовалюты обновила исторический максимум, выйдя на уровень 104 тысячи долларов. К 10:57 по московскому времени стоимость биткоина опустилась до 102,67 тысячи долларов. Об этом пишет РБК Крипто со ссылкой на данные CoinMarketCap.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Отмечается, что общая капитализация рынка криптовалют за сутки выросла на 1,4%, до 3,82 триллиона долларов. А общий объем торгов цифровыми монетами поднялся выше 480 миллиардов долларов. Объем торгов биткоином за 24 часа составил 150 миллиардов долларов.

Ранее 4 декабря цена первой криптовалюты опускалась к 94,8 тысячи долларов. Но вечером биткоин резко вырос — его стоимость превышала 103 тысячи долларов.

Как пишет РБК, рост биткоина выше психологически важного уровня в 100 тысяч долларов проходит на фоне укрепления доверия к нему в мире и все более благоприятной нормативно-правовой среды в США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».