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FT: Shell и Equinor объединят активы для создания новой компании в Британии

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Британская и норвежская энергетические компании Shell и Equinor намерены объединить свои нефтегазовые активы в Великобритании для создания совместного предприятия. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

По ее информации, компания будет основана британскими дочерними компаниями энергетических гигантов и станет совместным предприятием с равным долевым участием — по 50% в капитале. При этом Equinor будет владеть долями в трех месторождениях в Северном море, а Shell — в девяти.

По оценкам самих компаний, новое предприятие станет «крупнейшим независимым добытчиком [нефти и газа] в Северном море» и будет играть «важнейшую роль в обеспечении поставок энергоресурсов в Британию».

Стоимость сделки пока не раскрывается.