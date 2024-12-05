FT: Shell и Equinor объединят активы для создания новой компании в Британии

По ее информации, компания будет основана британскими дочерними компаниями энергетических гигантов и станет совместным предприятием с равным долевым участием — по 50% в капитале. При этом Equinor будет владеть долями в трех месторождениях в Северном море, а Shell — в девяти.
По оценкам самих компаний, новое предприятие станет «крупнейшим независимым добытчиком [нефти и газа] в Северном море» и будет играть «важнейшую роль в обеспечении поставок энергоресурсов в Британию».
Стоимость сделки пока не раскрывается.