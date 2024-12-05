Турэксперт назвала страны, независимые от колебания валют

«От курсов доллара и евро не зависит любое российское направление. Абхазия не зависит от курсов доллара и евро, так как там расчеты тоже в рублях. Что касается именно доллара, то любое европейское направление не зависит от курса доллара, так как там расчет почти везде в евро», — объяснила тревел-блогер.