Турэксперт назвала страны, независимые от колебания валют

«От курсов доллара и евро не зависит любое российское направление. Абхазия не зависит от курсов доллара и евро, так как там расчеты тоже в рублях. Что касается именно доллара, то любое европейское направление не зависит от курса доллара, так как там расчет почти везде в евро», — объяснила тревел-блогер.
Ансталь уточнила, в Турции также принимают к расчетам европейскую валюту. Но, по мнению эксперта, рост доллара и евро по отношению к российском рублю происходит практически синхронно. Она добавила, что цена путешествия в Северную Корею также будет зависеть от курса доллара США.
«От курса доллара зависят даже Иран и Ирак, КНДР, хотя туда туров почти нет. С любой страной расчет мы ведем в валюте, и все страны зависят от курса валюты — либо от евро, либо от доллара», — подытожила Ансталь.
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