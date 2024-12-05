Трамп раздал обещания: что будет с долларом при усилении давления на БРИКС

По его мнению, Трамп совершенно верно видит долгосрочные риски для доминирования доллара в мировой финансовой системе. А значит, и для всех преимуществ, которые США извлекают из своей роли эмитента мировой валюты.
Конечно, сокращение зависимости от доллара не может быть быстрым и займет десятилетия. Но на фоне заморозки российских валютных резервов странами Запада и многочисленных санкций, наложенных Вашингтоном более чем на 20 стран, включая Китай, Россию и Иран, растет запрос глобальный запрос на диверсификацию используемой финансовой инфраструктуры. В том числе на использование отличных от доллара валют.
«Предлагаемые Трампом меры вряд ли могут изменить складывающиеся тенденции. Угрозами и административными мерами привлекательность валюты не увеличить», — убежден экономист.
А предложение установить 100% тарифы на поставки из стран БРИКС в случае создания единой валюты — это скорее политический лозунг, вероятность реализации которого «крайне сомнительна».
По словам Борис Копейкина, Россию любые подобные ограничения уже практически не волнуют — на США еще в прошлом году пришлось лишь около 1% российского экспорта, и показатели, очевидно, будут ниже в 2024-м.
Китай около 15% всего экспорта осуществляет в США, не считая поставок через третьи страны, в рамках глобальных производственных цепочек. Но и импорт США на 15% состоит из китайских поставок.
Столь резкое увеличение тарифов, очевидно, сказалось бы не только на китайских производителях, но и на американских потребителях, которые одновременно остаются избирателями.
Для Индии американский рынок еще важнее — на США приходится около 18% экспорта страны. Но Индия — критически важная для США страна, которая рассматривается в качестве противовеса Китаю.
Поэтому портить с Индией отношения подобными мерами не будет ни одна американская администрация, считает Копейкин.
С другой стороны, как недавно заявлял президент России Владимир Путин, «вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива». «Поэтому и реализовывать свои заявления Трампу вряд ли придется», — подытожил эксперт.
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