Трамп раздал обещания: что будет с долларом при усилении давления на БРИКС

Конечно, сокращение зависимости от доллара не может быть быстрым и займет десятилетия. Но на фоне заморозки российских валютных резервов странами Запада и многочисленных санкций, наложенных Вашингтоном более чем на 20 стран, включая Китай, Россию и Иран, растет запрос глобальный запрос на диверсификацию используемой финансовой инфраструктуры. В том числе на использование отличных от доллара валют.