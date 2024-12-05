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Трамп раздал обещания: что будет с долларом при усилении давления на БРИКС

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп грозит странам БРИКС ввести для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов создания альтернативной валюты. Специально для Финансов Mail реальность этих угроз и «новую привлекательность доллара» оценил главный экономист Института экономики роста им П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Drew Angerer/Getty Images

По его мнению, Трамп совершенно верно видит долгосрочные риски для доминирования доллара в мировой финансовой системе. А значит, и для всех преимуществ, которые США извлекают из своей роли эмитента мировой валюты.

Конечно, сокращение зависимости от доллара не может быть быстрым и займет десятилетия. Но на фоне заморозки российских валютных резервов странами Запада и многочисленных санкций, наложенных Вашингтоном более чем на 20 стран, включая Китай, Россию и Иран, растет запрос глобальный запрос на диверсификацию используемой финансовой инфраструктуры. В том числе на использование отличных от доллара валют.

«Предлагаемые Трампом меры вряд ли могут изменить складывающиеся тенденции. Угрозами и административными мерами привлекательность валюты не увеличить», — убежден экономист.

А предложение установить 100% тарифы на поставки из стран БРИКС в случае создания единой валюты — это скорее политический лозунг, вероятность реализации которого «крайне сомнительна».

По словам Борис Копейкина, Россию любые подобные ограничения уже практически не волнуют — на США еще в прошлом году пришлось лишь около 1% российского экспорта, и показатели, очевидно, будут ниже в 2024-м.

Китай около 15% всего экспорта осуществляет в США, не считая поставок через третьи страны, в рамках глобальных производственных цепочек. Но и импорт США на 15% состоит из китайских поставок.

Столь резкое увеличение тарифов, очевидно, сказалось бы не только на китайских производителях, но и на американских потребителях, которые одновременно остаются избирателями.

Для Индии американский рынок еще важнее — на США приходится около 18% экспорта страны. Но Индия — критически важная для США страна, которая рассматривается в качестве противовеса Китаю.

Поэтому портить с Индией отношения подобными мерами не будет ни одна американская администрация, считает Копейкин.

С другой стороны, как недавно заявлял президент России Владимир Путин, «вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, это, скорее, отдаленная перспектива». «Поэтому и реализовывать свои заявления Трампу вряд ли придется», — подытожил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».