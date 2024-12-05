Чем рубль успокоится: аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня до конца года

Против рубля по-прежнему будет выступать неблагоприятная сезонность конца года — возрастает спрос на валюту, в том числе для оттока капитала, который сейчас может быть усилен ухудшением геополитического фона. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд.