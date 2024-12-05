Чем рубль успокоится: аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня до конца года

«Мы полагаем, что до конца года курс рубля стабилизируется в диапазоне 14,0−14,9 за юань, 102−109 за доллар и 107−114 за евро», — отметил Васильев.
Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях недавних санкций США на российские банки, включая Газпромбанк.
«Экспортёры в ближайшие недели наладят новые схемы возврата валюты в страну в условиях санкций и будут активнее продавать валютную выручку», — прогнозирует аналитик.
Также улучшению ситуации с предложением валюты на рынке будет способствовать Банк России, который ежедневно в рамках бюджетных операций продаёт юани из резервов на 8,4 млрд руб.
Кроме этого, в пользу рубля будет выступать профицит торгового баланса — Россия по-прежнему экспортирует примерно на $30 млрд в квартал больше, чем импортирует.
«Наконец поддержку рублю окажет вероятное повышение ключевой ставки. Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 20 декабря повысит ключевую ставку ещё минимум на 200 б.п., до 23% и оставит жёсткий сигнал о возможности повышения ставки на последующих заседаниях». — отметил собеседник.
Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
Против рубля по-прежнему будет выступать неблагоприятная сезонность конца года — возрастает спрос на валюту, в том числе для оттока капитала, который сейчас может быть усилен ухудшением геополитического фона. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд.
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