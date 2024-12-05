ЦБ намерен «подсвечивать» эмитентов, которые не раскрывают достаточно информации

Нужно также создавать «суррогатные» решения максимального качества, которые позволяют заместить собой раскрытие информации, добавил Чистюхин. «Мы посмотрели международный опыт и увидели, что в ряде случаев используются так называемые инвестиционные рейтинги, когда оценивается не только вероятность дефолта компании, но и ее бизнес модель, и перспективы на будущее — рост акционерного капитала, уровень корпоративного управления. У нас сегодня не представлен такой инструмент. И мы стали с участниками рынка обсуждать возможность запустить этот инструмент или институт присвоения так называемых инвестиционных рейтингов для того, чтобы они могли так же, как кредитные рейтинги, восполнить недостаток информации», — сказал представитель регулятора.