ЦБ намерен «подсвечивать» эмитентов, которые не раскрывают достаточно информации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России считает необходимым «подсвечивать» эмитентов, которые не раскрывают о себе достаточно информации. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на форуме ВТБ «Россия зовет!».
«С одной стороны, нам точно надо инвесторам подсвечивать тех, кто не раскрывает о себе всю информацию, заставить все раскрывать будет невозможно при санкционном давлении», — добавил он.
Нужно также создавать «суррогатные» решения максимального качества, которые позволяют заместить собой раскрытие информации, добавил Чистюхин. «Мы посмотрели международный опыт и увидели, что в ряде случаев используются так называемые инвестиционные рейтинги, когда оценивается не только вероятность дефолта компании, но и ее бизнес модель, и перспективы на будущее — рост акционерного капитала, уровень корпоративного управления. У нас сегодня не представлен такой инструмент. И мы стали с участниками рынка обсуждать возможность запустить этот инструмент или институт присвоения так называемых инвестиционных рейтингов для того, чтобы они могли так же, как кредитные рейтинги, восполнить недостаток информации», — сказал представитель регулятора.
Чистюхин отметил, что ЦБ сейчас находится в «не простой» дискуссии с кредитными рейтинговыми агентствами. «Мы им в первую очередь предложили этот бизнес, но они очень осторожно к этому отнеслись. Где-то увидели конфликт интересов, где-то сказали, что нет компетенции и методик. Мы продолжаем этот диалог», — заключил он.
Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 4 и 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема мероприятия — «Будущее капитала и капитал будущего». Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. ТАСС выступает информационным партнером форума.