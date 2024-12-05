Больше половины ИТ-специалистов все еще вынуждены работать в офисе

Реструктуризация офисных пространств и появление коворкингов также нашло отражение в ожиданиях опрошенных специалистов. Так, 28% хотят иметь фиксированное место в офисе вместо расположения в коворкинге. Особенно это актуально для специалистов по ИБ и технической поддержке. При этом о важности тумбочки и личного шкафа говорят 26% респондентов.