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Биткоин укрепляется над отметкой в $100 тысяч. Что надо знать

Биткоин впервые в истории торгуется выше $100 тысяч. В четверг, 5 декабря, самая популярная криптовалюта подскочила на отметку 104 тысячи долларов. Что нужно знать об этом торговом событии.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В ночь с 4 на 5 декабря биткоин преодолел отметку 100 тысяч долларов и продолжил рост.

Позднее, утром 5 декабря был установлен абсолютный рекорд — ровно 104 тысячи долларов на бирже Coinbase и $104 088 — на Binance в паре с USDT.

Отметим, что всего за месяц биткоин вырос с отметки $68 тыс. Основным драйвером роста стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. С 6 ноября цена росла без существенных откатов, ставя рекорд за рекордом.

Рост криптовалюты происходит на ожиданиях инвесторов смены отнолшения к этому сектору экономики в США: при Трампе правительство может занять более мягкую позицию по отношению к криптовалютам. Сам избранный во второй раз президент уже успел сделать значительный акцент на поддержке криптобизнеса в предвыборной риторике.

Капитализация

Капитализация биткоина превысила отметку в 2 трлн долларов. Это делает криптомонету седьмым по величине торгуемым на биржах активом. Перед ним — золото и акций 5 крупнейших технологических компаний — Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon и Alphabet (Google). Доля биткоина в общей капитализации всех криптовалют составляет порядка $56%.

«Важной предпосылкой роста биткоина стал январский запуск в США биржевых фондов (ETF) на основе биткоина, которые дали возможность легально торговать криптовалютой в виде акций на NASDAQ или NYSE. В управлении группы из 12 американских биткоин-ETF уже более 1,1 млн биткоинов — около 5,5% существующих монет. Это сопоставимо с предполагаемым количеством биткоинов на кошельках анонимноно создателя биткоина Сатоши Накамото», — пишет РБК.

Из фундаментальных факторов — рост дефицита биткоинов в результате сокращения эмиссии новых монет — так называемого халвинга, который состоялся в апреле, и в целом цикличность крипторынка. За 15-летнюю историю существования биткоин уже пережил несколько рыночных циклов. Каждый из них продолжался в среднем четыре года, и в каждом цена в определенный момент достигала нового максимума, прежде чем упасть и затем обновить рекорд несколько лет спустя.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».