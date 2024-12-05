Биткоин укрепляется над отметкой в $100 тысяч. Что надо знать

Из фундаментальных факторов — рост дефицита биткоинов в результате сокращения эмиссии новых монет — так называемого халвинга, который состоялся в апреле, и в целом цикличность крипторынка. За 15-летнюю историю существования биткоин уже пережил несколько рыночных циклов. Каждый из них продолжался в среднем четыре года, и в каждом цена в определенный момент достигала нового максимума, прежде чем упасть и затем обновить рекорд несколько лет спустя.