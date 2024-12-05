Андрей Костин заявил о возможности приватизации 10% акций ВТБ

«Мы готовы к любому развитию, это правительству решать, это их акции. Но я не думаю, что правительство сегодня захочет полностью утратить контроль за банком ВТБ… Точно можно приватизировать 10%, которые между 50% и 61%, который сейчас у нас», — сказал господин Костин в интервью РБК.