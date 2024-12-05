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Андрей Костин заявил о возможности приватизации 10% акций ВТБ

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин на полях инвестфорума Россия зовет! заявил, что долю государства в кредитной организации можно было бы сократить на 10%. Он отметил, что решения по этому вопросу в компетенции государства.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

«Мы готовы к любому развитию, это правительству решать, это их акции. Но я не думаю, что правительство сегодня захочет полностью утратить контроль за банком ВТБ… Точно можно приватизировать 10%, которые между 50% и 61%, который сейчас у нас», — сказал господин Костин в интервью РБК.

Глава ВТБ сообщил, что в банке уже есть компания со смешанным капиталом, где частный сектор владеет 40%. Это позволяет кредитной организации работать по принципам акционерного общества, и ВТБ де-факто мало отличается от акционерных банков без государственного участия, добавил Андрей Костин.

В 2023 году ВТБ провел вторую допэмиссию и привлек 94 млрд руб. После размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизилась с 76,4% до 61,8%.