Аналитики отметили подорожание земли в Подмосковье и Новой Москве почти на 20%

«Специалисты портала рассмотрели 25 подмосковных шоссе и заметили, что сотка земли с декабря 2023 года подорожала везде. В среднем по Подмосковью и Новой Москве сотка увеличилась в цене на 19,9% за год — до 596 441 рубля», — отмечается в материалах.
По данным аналитиков, больше всего цены выросли на Калужском (+59,6%), Боровском (+45,3%), Киевском (+40,2%), Новорязанском (+37,5%) и Егорьевском направлениях (+30,8%). К числу магистралей, где участки дорожали не очень активно, относятся Волоколамское (+1,9%), Новорижское (+3,5%), Ленинградское (+3,6%), Фряновское (+7,4%) и Осташковское направления (+7,5%).
Быстрее всего дорожает земля в Новой Москве, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, это стало следствием открытия новых станций метро, в радиусе которых вся недвижимость, в том числе и участки, поднимаются в цене.
«Сейчас, когда ипотека на квартиры стала фактически недоступна для большинства покупателей, а цены по-прежнему зашкаливают, многие обращаются к загородному рынку, в том числе и с целью сохранения средств. Но, поскольку на первичном рынке коттеджей предложения драматически не хватает, а на вторичном слишком много неликвидного, устаревшего жилья, то спрос перемещается на рынок участков», — пояснил собеседник агентства.