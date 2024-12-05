Аналитики отметили подорожание земли в Подмосковье и Новой Москве почти на 20%

«Сейчас, когда ипотека на квартиры стала фактически недоступна для большинства покупателей, а цены по-прежнему зашкаливают, многие обращаются к загородному рынку, в том числе и с целью сохранения средств. Но, поскольку на первичном рынке коттеджей предложения драматически не хватает, а на вторичном слишком много неликвидного, устаревшего жилья, то спрос перемещается на рынок участков», — пояснил собеседник агентства.