Адвокат рассказал, на кого не распространяется право на налоговый вычет

«Не положен вычет на доходы, не относящиеся к основной налоговой базе, например дивиденды. Также нельзя получить вычет на доходы, если их начисление прекращается и не возобновляется до завершения календарного года. Льгота не положена с момента прекращения выплат», — заключил Пахомов.