Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат рассказал, на кого не распространяется право на налоговый вычет

Право на налоговый вычет не распространяется на безработных, а также на лиц, у которых нет источников дохода, облагаемых налогом. Об этом заявил NEWS.ru адвокат Константин Пахомов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Кроме того, сказал он, налоговую льготу не могут получить нерезиденты в любом статусе, предприниматели, работающие по упрощенной или патентной системе налогообложения. Рассчитывать на вычет не могут ИП, применяющие единый сельскохозяйственный налог.

«Не положен вычет на доходы, не относящиеся к основной налоговой базе, например дивиденды. Также нельзя получить вычет на доходы, если их начисление прекращается и не возобновляется до завершения календарного года. Льгота не положена с момента прекращения выплат», — заключил Пахомов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».