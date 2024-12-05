Адвокат рассказал, на кого не распространяется право на налоговый вычет

Кроме того, сказал он, налоговую льготу не могут получить нерезиденты в любом статусе, предприниматели, работающие по упрощенной или патентной системе налогообложения. Рассчитывать на вычет не могут ИП, применяющие единый сельскохозяйственный налог.
«Не положен вычет на доходы, не относящиеся к основной налоговой базе, например дивиденды. Также нельзя получить вычет на доходы, если их начисление прекращается и не возобновляется до завершения календарного года. Льгота не положена с момента прекращения выплат», — заключил Пахомов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».