Wildberries передала строительные площадки логистических объектов новому техзаказчику

Сейчас строительство новых объектов и расширение текущих складов продолжается в штатном режиме. Так, работы ведутся во Владимире, Рязани, Волгограде, Котовске, Сарапуле, Самаре, Саратове, Шушарах, Пензе, Воронеже, Твери, Ярославле, Владивостоке, Чите и Ростове-на-Дону, а также в странах присутствия компании.
Отмечается, что общая площадь всех строящихся объектов составляет более 2,3 млн квадратных метров. Как уточнили в компании, ввод в эксплуатацию большинства логистических центров планируется в первом полугодии следующего года.
Предполагается, что введенные в эксплуатацию новые склады смогут обеспечить занятость для несколько сотен тысяч человек. Таким образом, региональная инфраструктура и экономика будут значительно улучшены.
Кроме того, их введение должно дать толчок активному развитию малого и среднего предпринимательства. Планируется, что продавцы смогут делать поставки на склады по всей России, а затраты на логистику до других объектов снизятся.