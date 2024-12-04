ВТБ: выдачи кредитов физлицам в 2025 году сократятся почти на 30%

«В 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет ниже результатов текущего года почти на 30%. Для сравнения, в этом году продажи розничных кредитов составят 13,3 трлн рублей — сокращение к 2023 году составит 18%. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза», — сказал Горшков.
По его словам, ускорение охлаждения рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики ЦБ РФ, а также уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.
Также Горшков отметил, что объем залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование. Продажи ипотеки могут составить около 4 трлн рублей против 5 трлн в уходящем году. Продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года (порядка 2,1 — 2,3 трлн рублей). Продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,2 трлн рублей, сократившись на 46%.
«Существенно замедлятся в следующем году и темпы прироста кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырастет на 14% — до 40 трлн рублей, то в 2025 году — не более чем на 5%, до 41−42 трлн рублей», — добавил Горшков.