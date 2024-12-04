ВТБ: выдачи кредитов физлицам в 2025 году сократятся почти на 30%

«В 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет ниже результатов текущего года почти на 30%. Для сравнения, в этом году продажи розничных кредитов составят 13,3 трлн рублей — сокращение к 2023 году составит 18%. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза», — сказал Горшков.