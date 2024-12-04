ВТБ: рынок ипотеки в России в 2025 году «сожмется» минимум на 20%

«На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%», — говорится в сообщении банка со ссылкой на слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
«В 2025 году рынок ипотеки не “дотянет” даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 триллиона рублей», — приводятся в сообщении слова Горшкова.
По итогам 2024 года банк прогнозирует выдачи ипотеки в России на уровне 5 триллионов рублей — на 35% ниже, чем годом ранее. Основной объем продаж придется на «семейную» ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач. Несмотря на заградительные ставки, доля рыночных продуктов останется достаточно высокой — около трети. Наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке.
Банк отмечает, что на фоне роста ставок по кредитам россияне вновь обратили внимание на неипотечные сделки, по итогам 2024 года в России будет оформлено около 1,8 миллиона таких договоров, их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%.
В сообщении отмечается, что в 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год. При этом структура продаж поменяется. Часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Еще порядка 50−55% займет «семейная» программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.