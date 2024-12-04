ВТБ: рынок ипотеки в России в 2025 году «сожмется» минимум на 20%

В сообщении отмечается, что в 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год. При этом структура продаж поменяется. Часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Еще порядка 50−55% займет «семейная» программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.