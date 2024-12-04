ВТБ: россияне получат рекордные 7 трлн рублей процентов по вкладам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам россиянам в 2024 году могут превысить рекордные 7 трлн руб., заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в форума ВТБ «Россия зовет!».
«В этом году постоянно растущая ключевая ставка добавила азарта вкладчикам, заставляя аккумулировать все больше средств на вкладах. В этом году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн руб. Около 1 трлн руб. выплатит своим клиентам ВТБ. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», — сказал Брейтенбихер.
Он отметил, что налог на доходы с процентов по вкладам сохранится на уровне 13−15%. Кроме того, клиенты, которые интересуются инвестиционными инструментами, могут воспользоваться налоговыми льготами за счет индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Новый ИИС-3 позволяет получать ежегодный налоговый вычет до 88 тыс. руб., освобождает от налогов доход до 30 млн руб., а также позволяет пополнять индивидуальный инвестиционный счет без ограничений.
В ВТБ напомнили, что при оценке итогового дохода с депозита клиенту необходимо вычесть НДФЛ, если сумма дохода превышает 150 тыс. руб. Сумма свыше этой облагается сбором по ставке НДФЛ в 13%. Повышенная ставка в 15% взимается, если совокупные доходы налогоплательщика составят более 5 млн руб. за год.