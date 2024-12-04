ВТБ: россияне получат рекордные 7 трлн рублей процентов по вкладам

«В этом году постоянно растущая ключевая ставка добавила азарта вкладчикам, заставляя аккумулировать все больше средств на вкладах. В этом году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн руб. Около 1 трлн руб. выплатит своим клиентам ВТБ. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», — сказал Брейтенбихер.