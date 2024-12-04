Вон встряхнуло: надо ли бояться инвесторам корейского кризиса

Что произошло
В Южной Корее разрастается политическое противостояние власти и депутатов страны. Политики заговорили об удачном моменте для Северной Кореи, чтобы ослабить «соседа». Больше всего инвесторов встревожило 3 декабря падение южнокорейского вона: он обесценился сразу на 3% на мировом валютном рынке до максимума с октября 2022 г. — 1444 воны за доллар.
«Причиной такого резкого падения курса воны стало неожиданное решение президента Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые с 1980 года объявить о введении чрезвычайного военного положения в стране “в связи с антиправительственной активностью” парламента», — рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Президент Кореи оправдал это необходимостью защиты свободы и конституционного порядка страны.
Через несколько часов депутаты парламента набрали кворум и проголосовали за отмену военного положения. Согласно Конституции Кореи, в случае, если большинство голосует за отмену военного положения, то решение должно быть исполнено. Коалиция законодателей из оппозиционных партий планирует в среду внести законопроект об импичменте президента, который должен быть поставлен на голосование в течение 72 часов.
«Все дело в том, что на весенних парламентских выборах в Южной Корее большинство мест в Национальной ассамблее получила оппозиционная “Демократическая партия”, поэтому президент не смог принять нужные ему законы и стал накладывать вето на законопроекты, принимаемые новым парламентом», — пояснил Александр Потавин.
В свою очередь, на этой неделе «Демократическая партия» сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, что и спровоцировало политический кризис. Командующий военным положением генерал Пак Ан Су запретил деятельность партий и парламента, а также любую другую политическую деятельность, а в Сеул введена военная техника.
«Вполне вероятно, что политический кризис будет преодолен исключительно мирным демократическим путем. Но пока он не преодолен, волатильность курса воны останется на повышенном уровне», — отметил эксперт. Но уже в среду вона подорожала до 1412 вон за доллар.
Развитие ситуации
Южнокорейский фондовый индекс Kospi по итогам торгов 3 декабря упал на 1,44% до 2,464 пунктов, национальная валюта — вон — на 3%. Глобальные инвесторы попытались найти убежище в казначейских облигаций США, что вызвало рост их стоимости.
Фондовые индексы США и Европы были в плюсе или колебались без особых изменений. Но основное давление пришлось на азиатские рынки.
Сегодня, 4 декабря, на глобальные рынки давят политические риски, полагают в Альфа-банке. «В Азии на сегодняшних торгах в основном преобладает негативный настрой — японский индекс NIKKEI прибавил всего 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, китайский CSI 300 упал на 0,8%, индийский Sensex прибавил 0,2%, австралийский ASX 200 снизился на 0,4%. “Инвесторов встревожила ситуация в Южной Корее, где парламентарии призвали объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю, после того как последний попытался ввести в стране военное положение, обрушив региональные рынки”, — отмечается в комментарии Альфа-банка.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, сейчас представляется маловероятным серьезное влияние политических событий в Южной Корее на мировые финансовые рынки. Южная Корея в целом с экономической точки зрения наиболее активно взаимодействует с США, Китаем и Японией, поставляя этим странам автомобили и запчасти, круизные суда, танкеры, переработанную нефть и нефтепродукты, а также ряд высокотехнологичных товаров.
«При худшем сценарии и развитии кризиса могут наблюдаться сложности с экспортом и потенциально более ограниченное предложение этих товаров в мире, пока же ситуация носит скорее внутриполитический характер», — предупредила она.
По мнению Александра Потавина, тревожная ситуация вокруг Южной Кореи и ее валюты пока никак не отразилась на валютах соседних азиатских стран. Курс китайского юаня в среду немного укрепился против доллара, нивелировав ослабление, показанное в начале недели. А курс японской иены в последние двое суток спокойно консолидируется возле отметки 150,0 по отношению к доллару.
«Таким образом, неожиданный шаг по введению военного положения встряхнул фондовый и валютный рынки Южной Корее, но, по всей видимости, это будет локальная история, которая не окажет влияния на другие страны, особенно на США и Китай», — считает аналитик.
Дежавю
Экономист, создатель проекта pro.finansy Ольга Гогаладзе отметила, что в 2017 году, вскоре после инаугурации Догальда Трампа на его первый срок президентства, президенту Южной Кореи был объявлен импичмент. Сейчас курс южнокорейского вона снизился почти на 3% до 1444 вон за доллар. Такой внутридневной рекорд падения вона был и в 2016 году, который совпал с победой Трампа на первых его президентских выборах в США восемь лет назад.
«Сейчас ситуация остаётся полностью внутренней, поэтому влияние на мировые рынки было минимальным», — полагает она.
По ее мнению, важно то, как события будут развиваться дальше и кто может прийти на должность президента страны.
«Экономика Южной Кореи достаточно стабильна, прошлый импичмент в 2017 году не оказал негативного влияния, так что и сейчас вряд ли стоит ожидания снижения южнокорейской экономики», — подчеркнула Ольга Гогаладзе.
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