Вон встряхнуло: надо ли бояться инвесторам корейского кризиса

Экономист, создатель проекта pro.finansy Ольга Гогаладзе отметила, что в 2017 году, вскоре после инаугурации Догальда Трампа на его первый срок президентства, президенту Южной Кореи был объявлен импичмент. Сейчас курс южнокорейского вона снизился почти на 3% до 1444 вон за доллар. Такой внутридневной рекорд падения вона был и в 2016 году, который совпал с победой Трампа на первых его президентских выборах в США восемь лет назад.