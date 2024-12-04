В ВТБ допустили, что ключевая ставка в 23% продержится весь 2025 год

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России в 23% может продержаться весь 2025 год, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«20 декабря, по-моему, заседание совета директоров [Центрального банка] по ставке. До 23% будет подъем, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
При этом Пьянов выразил надежду на уменьшение «автономного фактора» над ключевой ставкой путем изменения регулирования по нормативам краткосрочной ликвидности.
25 октября совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до рекордного уровня 21% годовых. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.
В октябре ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5−7% до 8−8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5−5% в 2025 году, прогнозирует регулятор.