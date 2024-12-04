В России резко выросла биржевая торговля одним энергоносителем

За 11 месяцев 2024 года объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличился в 5,4 раза год к году. Об этом сообщил старший вице-президент биржи Антон Карпов. Его процитировали «Ведомости».