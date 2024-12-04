В РФ вылов минтая по итогам 2024 года составит около 2 млн тонн

Буглак отметил, что минтай входит в топ-10 самых доступных видов рыбы в России. «Скажу больше, в то время как все продукты питания на протяжении последних нескольких лет росли в цене, цены на минтай оставались стабильными. В этом году мы даже видим некоторое снижение», — подчеркнул он.