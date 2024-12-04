В РФ вылов минтая по итогам 2024 года составит около 2 млн тонн

«Главная рыба России — это минтай. По нашим оценкам, по итогам года на него придется около 40% от всего российского вылова или около 2 млн тонн», — сказал он.
Буглак отметил, что минтай входит в топ-10 самых доступных видов рыбы в России. «Скажу больше, в то время как все продукты питания на протяжении последних нескольких лет росли в цене, цены на минтай оставались стабильными. В этом году мы даже видим некоторое снижение», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что в Ассоциацию добытчиков минтая входят 35 крупнейших предприятий Дальнего Востока, которые вместе добывают около 80% всего российского минтая. «Мы долго шли от идеи к практической реализации проекта о популяризации потребления минтая, и вот в 2023 году запустили первую в России комплексную программу продвижения рыбной категории “Дальневосточный минтай”, — рассказал он.
«Важным направлением является популяризация минтая в качестве ингредиента для детского питания, а также для людей, страдающих заболеваниями сердца, диабетом и метаболическими расстройствами», — подчеркнул Буглак.
По итогам 2023 года вылов минтая в России вырос на 3% по сравнению с 2022 годом, до 1,96 млн тонн, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.