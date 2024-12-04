В РФ предложили разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам с 16 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает внести изменения в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, разрешив допуск к некоторым таким производствам лицам с 16 лет. Об этом говорится в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ на вопросы к правчасу по теме повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства. Документ есть в распоряжении ТАСС.