В РФ предложили разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам с 16 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает внести изменения в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, разрешив допуск к некоторым таким производствам лицам с 16 лет. Об этом говорится в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ на вопросы к правчасу по теме повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Постановлением правительства РФ утвержден перечень тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. При этом указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта “Профессионалитет”, а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях», — говорится в документе.
«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, дополнив ее положением о том, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ», — добавили в министерстве.
По мнению ведомства, внесение таких изменений позволит промышленным предприятиям заключать договоры о прохождении оплачиваемой практики со студентами профессиональных образовательных организаций. «По инициативе Минпромторга России на площадке Минтруда создана рабочая группа по подготовке предложений по внесению изменений в постановление правительства РФ», — указано в документе.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что Минтруд России проанализирует действующий в стране документ, которым определяются места, где могут работать несовершеннолетние граждане. Он отметил, что в случае необходимости перечень таких мест будет скорректирован.
Согласно постановлению правительства РФ от 2000 года «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет», несовершеннолетние граждане не допускаются к некоторым работам в шахтах, по добыче и обогащению горно-химического сырья, на предприятиях черной металлургии, цветной металлургии, в местах производства и передачи электроэнергии и теплоэнергии, бурения скважин, нефтехимических производствах.