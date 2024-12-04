СМИ: в России значительно снизились продажи новых автомобилей

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата», в ноябре продажи новых легковых автомобилей показали отрицательную динамику по сравнению с предыдущими месяцами: более низкие объемы продаж в этом году наблюдались только в феврале и январе. Снижение связывается с высокой ключевой ставкой Центробанка и истощением спроса, наблюдавшимся в предшествующие месяцы. Однако участники рынка возлагают более позитивные надежды на декабрь. Желание покупателей приобрести автомобили до очередного поднятия утилизационного сбора, активность со стороны корпоративных заказчиков и предлагаемые импортером скидки могут спровоцировать рост продаж на 5−10%.