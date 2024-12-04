СМИ: в России значительно снизились продажи новых автомобилей

В ноябре продажи новых легковых автомобилей снизились на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 121,88 тысячи единиц, сообщает «Автостат». Тем не менее, в годовом выражении наблюдается рост на 11,1%. Меньше автомобилей было продано только в январе и феврале этого года.
По мнению Сергея Удалова из «Автостата», высокая активность покупателей в сентябре и октябре сказалась на снижении продаж в ноябре. Многие граждане стремились приобрести автомобили по более низким ценам до повышения утилизационного сбора. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ оказало негативное влияние на спрос, так как кредиты стали менее доступными.
В октябре зафиксирован рекорд продаж легковых автомобилей за последние 3,5 года, что также могло вызвать эффект высокой базы в ноябре, добавляет эксперт.
Согласно данным «Автостата», в ноябре лидером продаж остается Lada, занимающая 31% рынка. Продажи этого бренда увеличились на 15,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 37,85 тысячи единиц. АвтоВАЗ сообщил о росте продаж на 9,8%, до 39,58 тысячи единиц, включая коммерческие автомобили Lada Largus. Однако в месячном сравнении зафиксировано падение на 7,7%.
Вторая позиция среди иностранных брендов вновь у китайской марки Haval, чьи продажи увеличились на 7,1% до 15,43 тысячи единиц. Третье место занимает Chery, снизившая продажи на 2,2%, до 11,06 тысячи автомобилей. Далее идут Geely и Changan, чьи продажи сократились на 3,8% до 10,15 тысячи и на 5,3% до 6,26 тысяч автомобилей соответственно. Наибольшее сокращение продаж отмечено у Omoda — на 30,7%, тогда как лучшую динамику показал белорусский бренд Belgee (совместное предприятие с Geely), с увеличением почти в 13 раз.
В рейтинге моделей первое место сохраняет Lada Granta, за ней следует Lada Vesta. Замыкает тройку лидеров среди иностранных моделей Haval Jolion. Далее расположились Lada Largus и Chery Tiggo 4 PRO.
«Первая неделя ноября была наиболее шоковой: минус 60% к первой неделе октября», — сообщает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «Ключевой фактор — ограничения в одобрениях по автокредитам покупателям, а также рост ключевой ставки ЦБ», — уточняет он.
По словам Андрея Терлюкевича, гендиректора ГК «Автоспеццентр», ноябрьское падение продаж связано с ростом цен на машины после подъема утильсбора. «Ослабление рубля пока слабо отразилось на спросе и стоимости автомобилей на складах, но точно приведет к повышению цен на новые импортируемые автомобили», — считает он.
Как говорят участники рынка, из-за обесценивания рубля цены на официально поставляемые автомобили до конца года могут повыситься еще на 1−5%.
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что декабрь — традиционно хороший месяц для авторынка и продажи могут вырасти на 5−10% относительно ноября. В декабре, поясняет он, будет последняя возможность купить автомобиль по старым ценам перед повышением утильсбора с 1 января.
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