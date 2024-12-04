Стало известно, во сколько обойдется отдых на российских горнолыжных курортах

Наиболее бюджетные варианты российских горнолыжных курортов в этом сезоне — в Красноярском крае («Бобровый лог») и Башкортостане (Абзаково). Там день обойдется в 8,2 тыс. и 9,2 тыс. соответственно. А вот рейтинг самых дорогих вариантов возглавил Краснодарский край, где один день будет стоить в среднем 24,8 тыс. («Роза Хутор»), 22 тыс. («Красная поляна») и 21,4 тыс. («Газпром»). Также в список курортов, которые потребуют наиболее значительных бюджетов, вошли Архыз в Карачаево-Черкессии (19,8 тыс.) и Шерегеш в Кемеровской области (19,6 тыс.).