Стал известен продукт, сильнее всего подорожавший в России

Кроме того, на 17,5% подорожало молоко и на 9,9% творог. Из категории «мясо» больше всего в цене прибавила говядина — на 13,1%, сейчас ее средняя стоимость составляет 583 ₽ за кг. На втором месте оказалась свинина — 361,5 рубля за килограмм, повышение на 4,8 процента. Курица же, напротив, подешевела на 7,5%. Средняя стоимость 214,5 ₽ за кг. Из фруктов в топ также вошли бананы: они прибавили в цене 8,8 процента и достигли 159 рублей за килограмм.