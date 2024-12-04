Силуанов выразил надежду на возврат доллара на уровень ниже ₽100

В федеральный бюджет 2025 года закладывался более крепкий курс рубля, чем наблюдается сейчас, в Минфине надеются, что курс вернется к плановым значениям, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». «Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», — сказал Силуанов.
В законе о бюджете, подписанном президентом России 30 ноября, заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 ₽, в 2026 году — 100 ₽ (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, подготовленном Минэкономразвития в сентябре). На 5 декабря Банк России установил официальный курс в 104,24 ₽ за доллар, а в конце ноября он достигал 109,6 ₽ (после санкций на Мосбиржу рассчитывается по внебиржевому рынку на основании данных о сделках от кредитных организаций). На международном валютном рынке Форекс курс доллара 27 ноября в моменте превышал 114 ₽ Это происходило на фоне ноябрьских санкций США в отношении десятков российских финансовых организаций, включая Газпромбанк, через который проходили расчеты за российский газ с контрагентами из недружественных стран. Если банк попадает в блокирующий санкционный список США, он теряет доступ к долларовой системе.
Курс стал двигаться вниз к 100 ₽ после решения ЦБ приостановить покупку иностранной валюты по бюджетному правилу и словесных интервенций властей: в частности, президент Владимир Путин говорил, что колебание курса рубля связано с многими факторами, поводов для паники нет, ситуация находится под контролем, а министр экономики Максим Решетников указывал, что курс вернется к своим «фундаментальным значениям» после прекращения нервозности на рынке.
Силуанов сказал РБК, что на бюджет влияют «внешние факторы». «Это не только ценовые, о чем мы сейчас говорили, — [это] санкционные ограничения, как это будет дальше развиваться», — отметил он. В любом случае, по его словам, все бюджетные обязательства будут выполнены, «но какой будет уровень сбалансированности, — будем смотреть в следующем году».
При ослаблении рубля бюджет, при прочих равных, получает больше нефтегазовых доходов, поскольку НДПИ на нефть и газ прямо пропорционален обменному курсу доллара. Увеличиваются в таком случае и поступления НДС на ввозимые товары. Кроме того, к курсу доллара привязаны и налоговые поступления от угля, фосфатов, калийной руды. Однако при более слабом рубле увеличивается и инфляция (в ЦБ оценивали, что ослабление рубля на 10% транслируется в дополнительный рост цен на уровне 0,5−0,6 п.п.), а это приводит к прямому увеличению бюджетных расходов в части обслуживания госдолга и льготных программ.
Силуанов заверил, что «вместе с Центральным банком правительство занимается контролем за инфляцией».
«Конечно, и бюджет, и денежно-кредитную политику — мы настраиваем с тем, чтобы они были связаны, работали в одном и том же направлении», — подчеркнул он. Министр напомнил, что на 2025 год правительство сверстало «очень качественный и жесткий бюджет», который дает Центральному банку «больше маневра в реализации денежно-кредитной политики».
С 2025 года Минфин переходит к первичному структурному балансу, то есть нормализует бюджетную политику: впервые как минимум с 2019 года бюджет «структурно сбалансирован», то есть в 2025 году расходы в точности должны быть равны сумме ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов (то есть рассчитанных исходя из цены нефти $60 за баррель), расходов на обслуживание госдолга и разности между предоставлением и погашением внутригосударственных бюджетных и межгосударственных кредитов.