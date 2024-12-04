Силуанов выразил надежду на возврат доллара на уровень ниже ₽100

В законе о бюджете, подписанном президентом России 30 ноября, заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 ₽, в 2026 году — 100 ₽ (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, подготовленном Минэкономразвития в сентябре). На 5 декабря Банк России установил официальный курс в 104,24 ₽ за доллар, а в конце ноября он достигал 109,6 ₽ (после санкций на Мосбиржу рассчитывается по внебиржевому рынку на основании данных о сделках от кредитных организаций). На международном валютном рынке Форекс курс доллара 27 ноября в моменте превышал 114 ₽ Это происходило на фоне ноябрьских санкций США в отношении десятков российских финансовых организаций, включая Газпромбанк, через который проходили расчеты за российский газ с контрагентами из недружественных стран. Если банк попадает в блокирующий санкционный список США, он теряет доступ к долларовой системе.